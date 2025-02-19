США осознают важность гарантий безопасности для Украины, заявил Келлог

«Мы здесь, чтобы слушать. Мы понимаем потребность в гарантиях безопасности, важность суверенитета и защиты этой страны», — сказал Келлог, находящийся с визитом в Киеве. Его комментарий приводит телеканал CNN.
Он отметил, что одной из целей его миссии является «выслушать и понять обеспокоенности» украинской стороны.
«Мы хотим гарантировать, что сделаем все правильно», — добавил он, подчеркнув, что Вашингтон стремится к завершению конфликта.
Келлог добавил, что в рамках данного визита планирует встретиться с Владимиром Зеленским, который ранее выразил намерение показать американскому представителю передовую линию фронта, чтобы тот смог «увидеть ситуацию на месте» и оценить положение украинских военных.