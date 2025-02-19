СМИ раскрыли детали нового пакета санкций ЕС против России

Ранее источник РИА Новости в Совете ЕС сообщил, что постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду согласовали новый, 16-й по счету пакет персональных и экономических санкций против России, его окончательно утвердят министры иностранных дел сообщества на заседании 24 февраля.
«(Страны ЕС — ред.) вводят новые правовые критерии, чтобы в будущем также вносить в черный список капитанов российского “теневого флота” танкеров, которые помогают Москве нарушать западное нефтяное эмбарго», — пишет издание.
В то же время отмечается, что европейская сторона «мало что делает» для ограничения импорта российского сжиженного газа в ЕС, а первоначальный проект черного списка, с которым ознакомился EUobserver, не содержал имен крупных российских бизнесменов, вместо них под санкции попали не высокопоставленные чиновники и работники СМИ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.