Трамп назвал Зеленского диктатором, который хочет продолжать войну

Вскоре после завершения переговоров России и США в Эр-Рияде Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского за растрату многомиллиардной американской помощи и дал понять, что стране требуется новый лидер, для чего ей необходимо в ближайшее время провести выборы. Пятилетний срок полномочий Владимира Зеленского истек 21 мая 2024 года, а выборы главы государства в стране не проводили из-за действия военного положения. Российская сторона настаивала, что не считает господина Зеленского легитимным президентом, а значит подписывать итоговые соглашения на переговорах он не сможет.