Путин заявил, что военные ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области

«Как мне сказали наши участники, с американской стороны были совсем другие люди, которые были открыты для переговорного процесса без всякой предвзятости, без всяких осуждений того, что было сделано в прошлом, во всяком случае, в двусторонних контактах этого ничего не было, но настроенные на совместную работу, открытые для совместной работы», — рассказал президент РФ.