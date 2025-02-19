«В Эр-Рияде была выражена политическая воля двух сторон такую встречу организовать как можно скорее», — сказал Песков автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.
Песков высказался о встрече Путина и Трампа
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. РФ и США в Эр-Рияде выразили политическую волю организовать встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа как можно скорее, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.