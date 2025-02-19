Песков высказался о встрече Путина и Трампа

«В Эр-Рияде была выражена политическая воля двух сторон такую встречу организовать как можно скорее», — сказал Песков автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлу Зарубину, видео опубликовано в его Telegram-канале.