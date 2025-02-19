Тимошенко ответила Трампу по выборам на Украине

«Только украинцы имеют право решать, когда и при каких условиях им менять свою власть. Сегодня таких условий нет! Выборы во время войны — невозможны и аморальны, потому что в них не смогут принять участие наши военные, а без них выборы никогда не будут легитимными», — написала она в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).