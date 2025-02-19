Тимошенко ответила Трампу по выборам на Украине

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко резко отреагировала на высказывания президента США Дональда Трампа о необходимости проведения на Украине выборов, назвав это «невозможным и аморальным».
«Только украинцы имеют право решать, когда и при каких условиях им менять свою власть. Сегодня таких условий нет! Выборы во время войны — невозможны и аморальны, потому что в них не смогут принять участие наши военные, а без них выборы никогда не будут легитимными», — написала она в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
По утверждению Тимошенко, голосование во время войны также нельзя будет назвать честным, потому что народ не сможет проконтролировать его. «Никто из нас таких выборов до завершения войны не допустит. Это может не нравиться нашим врагам и даже нашим союзникам, но это так», — резюмировала лидер «Батькивщины».
Ранее Трамп в своем поместье Мар-а-Лаго заявил журналистам, что Украине необходимы выборы, если Киев хочет места за столом переговоров по урегулированию конфликта. Он также обратил внимание на непопулярность Владимира Зеленского с его рейтингом одобрения в 4%. По словам Трампа, он заявляет об этом не из-за того, что с похожими словами выступали российские власти, а потому что исходит от него и многих других стран.
Россия многократно подчеркивала свою заинтересованность в мирном урегулировании на Украине дипломатическими средствами. Вместе с тем президент РФ Владимир Путин указывал на нулевой суверенитет современной Украины, а также на нелегитимность Зеленского, называющего себя главой государства. Украинская конституция не предусматривает переноса президентских выборов во время военного положения (под этим предлогом Киев отказался от проведения голосования), таким образом, полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года.