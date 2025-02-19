Европейские войска на Украине: как Макрон ведет ЕС к краху

Саммит по Украине без Украины
На фоне встречи российских и американских дипломатов Эр-Рияде 18 февраля, где обсуждалось мирное урегулирование конфликта на Украине, неформальный саммит европейских стран, прошедший в Париже в этот же день, померк, но именно на нём обсуждалась будущая поддержка Украины.
Президент Франции собрал не всех членов ЕС и НАТО, что вызвало немало вопросов. На разговор к главе Франции Эммануэлю Макрону приехали британский премьер Кир Стармер, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Италии Джорджа Мелони, глава польского правительства Дональд Туск, испанский премьер-министр Педро Санчес, а также генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Главный вопрос: кто готовить отправить свои войска на Украину? Добровольцев не много, в итоге пожертвовать своими солдатами выразили желание Франция, Великобритания и Бельгия. У последней в Вооружённых силах задействована всего 31 тысяча человек, согласно информации портала Global fire power.
У Соединенного королевства почти 185 тысяч военнослужащих, а у Пятой республики 200 тысяч. Всего на Украину планировалось отправить 25 тысяч штыков. Все они должны были быть под видом миротворцев.
— Миротворцы отправляются после того, как улажен конфликт и через Совет безопасности ООН согласовывается кто же будет в качестве миротворцев. Но никогда не рассматриваются в качестве миротворцев те стороны, которые участвовали тем или иным образом в военном конфликте, — пояснил военный эксперт Алексей Леонков, добавив, что страны НАТО, которые выразили готовность к отправке контингента, были соучастниками вооружённого конфликта на Украине.
Единства на встрече не было. Испания и Польша отвергли идею ввода войск на Украину. Даже одиозный Олаф Шольц, пожертвовавший экономикой Германии ради Украины, был категоричен. Разговоры о возможной отправке контингента он назвал преждевременными.
— Я даже немного раздражен этими дебатами, я хочу сказать это совершенно откровенно, — цитирует слова канцлера NTV.
Интересно, что в Польше идею поддержки Украины солдатами называют самоубийственной. Экс-министр национальной обороны Мариуш Блащак уверен, что российские войска неминуемо атакуют поляков. Испанское издание Corriere della Sera посчитало, что Европа может отправить всего 60 тысяч человек. Киев хочет видеть 200 тысяч европейских военных, но такую группировку нечем обеспечить.
Каковы последствия возможной отправки
На западные войска на Украине не будет распространяться статья 5 устава НАТО. Таким образом их уничтожение не приведёт к большой войне. Поэтому ВС РФ их могут смело ликвидировать. Однако, возможно, что конфликт будет возобновлён вновь.
— Попытка США отмежеваться от Европы и оставить тлеющую Украину всем в наследство в краткосрочной перспективе означает возрастание рисков для новой эскалации, при этом для реального участия Европы нет ни ресурсов, ни политической воли: главная задача для европейцев сегодня — запустить программы перевооружения, однако для этого не хватит даже печатных финансовых возможностей ЕЦБ, особенно с учетом планов по обезжириванию Европы со стороны США, — считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.
Директор Института приграничного сотрудничества и интеграции Виктор Сапрыка напомнил, что армия России уже сталкивалась с так называемыми иностранными инструкторами и наёмниками. Ввод войск будет означать переход к реальной войне с Россией, который в перспективе может вылиться в раскол ЕС. Мало кто этого хочет, поэтому, возможно, что это всего лишь попытка выбить себе место за столом переговоров.
— Для них это последняя возможность сесть в последний вагон и стать непросто свидетелями решения по Украине, но и ещё попытаться кое-как влиять. Мы знаем, что у ЕС есть большие интересы касательно ресурсов, в том числе редкоземельных. Сейчас они всеми силами пытаются попасть на этот раздел, — рассказал Сапрыка.
Что говорят на Украине
Ещё в декабре 2024 года Киевский международный институт социологии провёл исследование по вопросу отказа от территорий ради мира. Оказалось, что 38% опрошенных готовы на уступки. В октябре эта цифра была на 6% меньше. Самый низкий показатель в этом вопросе составлял 8%, но последний раз его фиксировали в декабре 2022 года. То есть, мы видим, что количество украинцев, желающих окончания боевых действий, только растёт. Понимают они, что вариант, когда Европа придёт и спасёт их от краха, невозможен.
— Страны Европы и США чисто физически на данный момент, по объективным и субъективным моментам, не могут выставить прям настолько крупный контингент войск, который бы соответствовал нашим представлениям о критерии защищенности от России, — говорится в статье украинского военного аналитика Ивана Киричевского.
Ранее, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что хорошо, что дискуссия об отправке войск идёт, но в ближайшей перспективе до дела не дойдет.
Отправки не будет
Не успев заявить об отправке войск, президент Франции резко заговорил, что его армия не поедет на Украину. А все разговоры идут лишь о вариантах помощи Киеве, способных играть в долгую.
— Я никогда не объявлял об отправке сухопутных войск с французской стороны. Сегодня Франция не готовится отправлять наземные войска, — сообщил он в интервью La Dépêche du Midi.
Противоречивыми звучат и слова об отправке бельгийских войск. Министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен заявил газете Financial Times, что Европа испытывает проблемы с оборонной промышленностью и каждая страна пытается обеспечить себя. И как они хотят обеспечить группировку якобы миротворцев — непонятно.