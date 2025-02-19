Европейские войска на Украине: как Макрон ведет ЕС к краху

Ещё в декабре 2024 года Киевский международный институт социологии провёл исследование по вопросу отказа от территорий ради мира. Оказалось, что 38% опрошенных готовы на уступки. В октябре эта цифра была на 6% меньше. Самый низкий показатель в этом вопросе составлял 8%, но последний раз его фиксировали в декабре 2022 года. То есть, мы видим, что количество украинцев, желающих окончания боевых действий, только растёт. Понимают они, что вариант, когда Европа придёт и спасёт их от краха, невозможен.