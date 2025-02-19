Песков заявил, что диалог России с США будут пытаться подорвать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва и Вашингтон могут договориться только о вещах, которые касаются их двусторонних отношений. «Они, конечно, не могут вести переговоры о наших людях и наших жизнях, о прекращении войны без нас. Мы самостоятельное государство», — сказал он.