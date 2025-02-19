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В Казани Дмитрий Медведев провел совещание на пороховом заводе

На нем обсуждались вопросы по наращиванию производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса.

Источник: Раис Республики Татарстан | Официальный сайт Раиса РТ

В среду, 19 февраля, в Казань с рабочим визитом прибыл заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев. В аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов и полпред президента России в ПФО Игорь Комаров.

«Вместе они возложили цветы к мемориалу памяти павшим в годы Великой Отечественной войны», — сообщает пресс-служба главы Татарстана.

После этого Дмитрий Медведев посетил Казанский пороховой завод, где провел совещание, посвященное вопросам реализации инвестпроектов по наращиванию производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса.

Медведев Дмитрий