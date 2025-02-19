В Думе заявили, что депутат Напсо 200 дней не был в парламенте

В нижней палате парламента хотели прекратить полномочия депутата еще в октябре 2024 года. В разговоре с РБК Напсо тогда рассказал, что периодически находится на больничных, однако, несмотря на это, активно участвует в работе Госдумы, исполняя свои обязанности дистанционно.