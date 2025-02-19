Ричмонд
-6°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Думе заявили, что депутат Напсо 200 дней не был в парламенте

Депутат от ЛДПР Юрий Напсо более 200 дней отсутствовал в Госдуме без уважительной причины, совет нижней палаты парламента по вопросам депутатской этики рассмотрит возможность досрочного лишения мандата.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил глава комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский.

Как выяснила комиссия, начиная с апреля 2023 года парламентарий периодически находился на больничных, а между ними — отсутствовал на работе.

«В общей сложности Юрий Напсо не был в стенах Государственной Думы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины. Данное обстоятельство, с точки зрения членов Комиссии, свидетельствует о недобросовестности действий депутата», — говорится на сайте Госдумы.

Глава комиссии напомнил, что неисполнение обязанностей свыше 30 календарных дней несет для депутатов риск досрочного лишения полномочий — ч. 3.1 статьи 4 закона «О статусе сенатора, депутата».

В нижней палате парламента хотели прекратить полномочия депутата еще в октябре 2024 года. В разговоре с РБК Напсо тогда рассказал, что периодически находится на больничных, однако, несмотря на это, активно участвует в работе Госдумы, исполняя свои обязанности дистанционно.

В декабре 2024 года председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комиссии по регламенту и комиссии по мандатным вопросам «изучить вопрос» по депутату.

Госдума