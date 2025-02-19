Рейтинг Трампа падает из-за введения импортных пошлин

Такие действия президента одобряют лишь 39% опрошенных — на 4% меньше, чем во время предыдущего опроса, и на 14% хуже по сравнению с первым месяцем правления Трампа в 2017 году. При этом доля американцев, считающих, что экономическая политика президента развивается в неверном направлении, составляет 53%. Месяц назад неправильными планы Трампа по развитию экономики считали только 43% опрошенных.