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Арестович сделал шокирующее заявление о Зеленском после критики Трампа

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в России в список террористов и экстремистов) прокомментировал пост президента США Дональда Трампа, где тот назвал украинского лидера Владимира Зеленского «диктатором без выборов».

Источник: AP 2024

По словам Арестовича, Трамп может ввести санкции против окружения Зеленского. Экс-советник заявил, сославшись на информацию из открытых источников, что за словами скоро должны последовать дела.

«В частности, рассматривается возможность ввода прямых санкций против окружения Зеленского», — отметил политик, уточнив, что речь идет о его доверенных кошельках, которые служат воротами для его коррупционных денег.

Также он назвал Зеленского «не вполне вменяемым клоуном-диктатором» и «больным наркоманом, удерживающим в заложниках целую страну».

Ранее Трамп жестко раскритиковал украинского лидера. Он назвал его «диктатором без выборов» и призвал поторопиться, чтобы не потерять страну.