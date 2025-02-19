Арестович сделал шокирующее заявление о Зеленском после критики Трампа

По словам Арестовича, Трамп может ввести санкции против окружения Зеленского. Экс-советник заявил, сославшись на информацию из открытых источников, что за словами скоро должны последовать дела.
«В частности, рассматривается возможность ввода прямых санкций против окружения Зеленского», — отметил политик, уточнив, что речь идет о его доверенных кошельках, которые служат воротами для его коррупционных денег.
Также он назвал Зеленского «не вполне вменяемым клоуном-диктатором» и «больным наркоманом, удерживающим в заложниках целую страну».
Ранее Трамп жестко раскритиковал украинского лидера. Он назвал его «диктатором без выборов» и призвал поторопиться, чтобы не потерять страну.