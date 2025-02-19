Трамп назвал Зеленского диктатором, который хочет воевать ради выгоды

«Я готов на все ради мира в Украине. Конечно, Россия хочет от меня избавиться. Возможно, не физически, как они пытались сделать в начале войны, а политически. Я очень неудобный человек для Путина. Мы знаем друг друга. Если завтра Украину примут в ЕС и НАТО, я буду больше не нужен. Но пока этого не будет, я буду защищать свою страну», — сказал он.