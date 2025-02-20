Вениамин Кондратьев рассказал об участнике ликвидации ЧС из Горячего Ключа

Губернатор Краснодарского края Вениамин рассказал о Сергее Кинашове из Горячего Ключа, который участвует в ликвидации чрезвычайной ситуации с мазутом. По словам губернатора, 23-летний Кинашов приехал на побережье, чтобы помочь восстановить пляжи.
«Наши активные и неравнодушные молодые люди одними из первых пришли на помощь в ликвидации выбросов нефтепродуктов в Черном море. Сергею Кинашову 23 года. Он приехал на побережье в составе муниципальной команды из Горячего Ключа. Говорит, что он и его единомышленники Анапу в беде не оставят. Будут приезжать и работать на пляжах, сколько потребуется», — сообщил Вениамин Кондратьев.
Сергей вместе с коллегами собирает мелкую фракцию мазута в районе устья реки Анапки.
Ранее «Комсомолка» писала, что в Анапе планируют испытать многоразовый сорбент для сбора мазута. Такой сорбент применялся для сбора нефтепродуктов в Австралии. Это микроскопические стеклянные шарики размером 5−10 нанометров, которые хорошо собирают на себя весь нефтепродукт. После того, как шарики загрязнятся, их чистят с помощью особых центрифуг и использую повторно.