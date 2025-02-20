Вениамин Кондратьев рассказал об участнике ликвидации ЧС из Горячего Ключа

«Наши активные и неравнодушные молодые люди одними из первых пришли на помощь в ликвидации выбросов нефтепродуктов в Черном море. Сергею Кинашову 23 года. Он приехал на побережье в составе муниципальной команды из Горячего Ключа. Говорит, что он и его единомышленники Анапу в беде не оставят. Будут приезжать и работать на пляжах, сколько потребуется», — сообщил Вениамин Кондратьев.