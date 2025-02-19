Маск предложил Зеленскому доказать популярность и провести выборы

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине необходимо провести выборы, в случае, если Киев хочет получить место за столом переговоров в рамках урегулирования конфликта с Россией. Президент США утверждает, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. По его мнению, к выборам Украину толкает не Россия, а ситуация в стране.