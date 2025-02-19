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Путин рассказал, каким будут помнить Собчака

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 фев — РИА Новости. Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак пережил предательство и клевету, но никому не отвечал тем же, не опускаясь до этого, таким его и будут помнить, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

Путин в среду вечером приехал в Санкт-Петербургскую академическую филармонию имени Шостаковича, где проходит концерт памяти Собчака, посвященный 25-й годовщине смерти первого мэра Северной столицы.

«Анатолий Александрович очень любил свой и наш с вами город, и был как мэр органичен, созвучен Санкт-Петербургу. Вложил в его развитие свой талант, интеллект, кипучую энергию. Да, он пережил здесь и трудные времена. Пережил и предательство, и клевету, но никому и никогда не отвечал тем же самым. Никогда не опускался до этого. Всегда держал высоту, благородство и достоинство. Мы будем помнить его именно таким», — сказал Путин в своей речи на концерте.

После этих слов зал зааплодировал.

Собчак руководил Санкт-Петербургом (Ленинградом) с 1991 по 1996 год. Он был первым и единственным мэром Санкт-Петербурга — сейчас руководство городом осуществляет губернатор. Путин работал в его команде. При Собчаке городу было возвращено историческое название — Санкт-Петербург. В феврале 2000 года Собчак скончался в Светлогорске (Калининградская область). Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Путин Владимир