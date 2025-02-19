Путин рассказал, каким будут помнить Собчака

«Анатолий Александрович очень любил свой и наш с вами город, и был как мэр органичен, созвучен Санкт-Петербургу. Вложил в его развитие свой талант, интеллект, кипучую энергию. Да, он пережил здесь и трудные времена. Пережил и предательство, и клевету, но никому и никогда не отвечал тем же самым. Никогда не опускался до этого. Всегда держал высоту, благородство и достоинство. Мы будем помнить его именно таким», — сказал Путин в своей речи на концерте.