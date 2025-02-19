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USAID финансировало свержение неугодной власти, заявила Матвиенко

АДДИС-АБЕБА, 19 фев — РИА Новости. Агентство USAID четко и целенаправленно финансировало свержение неугодной власти, государственные перевороты и цветные революции, заявила в интервью агентству Sputnik председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

«Это агентство не занималось гуманитарной помощью, поддержкой, борьбой с голодом, нищетой, с болезнями. Там четко и целенаправленно финансировалось свержение неугодной власти, государственные перевороты, цветные революции. Думаю, что теперь абсолютное большинство государств до конца поймут, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке и вдвойне усилят свою бдительность», — сказала она.

Интервью у Матвиенко взял генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.

Совет Федерации