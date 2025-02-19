USAID финансировало свержение неугодной власти, заявила Матвиенко

«Это агентство не занималось гуманитарной помощью, поддержкой, борьбой с голодом, нищетой, с болезнями. Там четко и целенаправленно финансировалось свержение неугодной власти, государственные перевороты, цветные революции. Думаю, что теперь абсолютное большинство государств до конца поймут, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке и вдвойне усилят свою бдительность», — сказала она.