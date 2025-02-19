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Россия открыта к диалогу со всеми, заявила Матвиенко

АДДИС-АБЕБА, 19 фев — РИА Новости. Россия открыта к диалогу со всеми, количество парламентских контактов не уменьшилось, несмотря на санкции, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью агентству Sputnik.

Источник: РИА "Новости"

«Мы открыты к диалогу со всеми, и, поверьте, несмотря на санкции, у нас количество встреч, контактов, парламентского диалога у нас не уменьшилось. Наоборот, у нас очень интенсивный идет диалог», — сказала она в интервью гендиректору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву в студии Sputnik, открывшейся в среду в Эфиопии.

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Совет Федерации