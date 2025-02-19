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СМИ оценили последствия слов Трампа о Зеленском для Украины

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Слова президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского о том, что тот является диктатором, отказывающимся от проведения выборов на Украине, вредят переговорной позиции Украины, считает автор статьи газеты Washington Post Аарон Блэйк.

Источник: AP 2024

В среду президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.

«Вне зависимости от мотивации, в процессе Трамп наносит вред переговорной позиции Украины», — считает автор статьи WP.

Накануне Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины «сотни миллиардов» долларов.

Трамп Дональд