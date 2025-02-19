СМИ оценили последствия слов Трампа о Зеленском для Украины

В среду президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов» и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента.
«Вне зависимости от мотивации, в процессе Трамп наносит вред переговорной позиции Украины», — считает автор статьи WP.
Накануне Трамп на пресс-конференции выразил разочарование в связи с тем, что Украина не использовала возможности для переговоров с РФ и сохранения почти всей территории последние три года, а теперь недовольна проведением без ее участия встречи между представителями России и США. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины «сотни миллиардов» долларов.