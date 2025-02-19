США ожидают визиты Макрона и Стармера в Вашингтон

Накануне Reuters со ссылкой на источники в МИД Франции сообщал, что Эммануэль Макрон созвал вторую встречу лидеров Европейского союза, а также Канады в Париже. Тема обсуждения осталась прежней — выработка консолидированных действий на фоне активного продвижения мирных переговоров со стороны США. В этот раз, в отличие от первой встречи, также будут приглашены Норвегия, Канада, страны Балтии, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция и Бельгия.