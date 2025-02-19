Медведев: Трамп на 200% прав, называя Зеленского «диктатором без выборов»

«Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться или от его страны ничего не останется». Если бы мне три месяца назад сказали, что это слова американского президента, я бы рассмеялся в голос. Дональд Трамп на 200% прав«, — написал Медведев в X, назвав Зеленского “обанкротившимся клоуном”.
Ранее американский президент раскритиковал Зеленского за отказ от предложения провести президентские выборы на Украине и назвал его «диктатором без выборов».
Президент РФ Владимир Путин до этого уже указывал на нелегитимность Зеленского, называющего себя главой государства. Украинская конституция не предусматривает переноса президентских выборов во время военного положения — под этим предлогом Киев отказался от проведения голосования. Таким образом, полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года.