Медведев: Трамп на 200% прав, называя Зеленского «диктатором без выборов»

«Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться или от его страны ничего не останется». Если бы мне три месяца назад сказали, что это слова американского президента, я бы рассмеялся в голос. Дональд Трамп на 200% прав«, — написал Медведев в X, назвав Зеленского “обанкротившимся клоуном”.