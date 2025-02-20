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Кишинев и ЕС препятствовали энергоснабжению Приднестровья — Лавров

Лавров рассказал о препятствиях со стороны Кишинева и ЕС при поставках энергоносителей в Приднестровье.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Руководство Молдовы и чиновники Европейского союза препятствовали реализации схемы обеспечения Приднестровья энергоносителями, в которой непосредственно участвовала Россия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Государственной думе.

«Сейчас нас прежде всего волнует снабжение Приднестровья электроэнергией. Препятствия чинились очень жесткие со стороны Кишинева, да и Евросоюза. Они очень не хотели, чтобы Приднестровье обеспечивалось электроэнергией по схеме, которая предполагает непосредственное участие РФ», — рассказал Лавров.

Он отметил, что при этом молдавские и европейские власти выдвинули свой вариант, который «все равно состоит в поставках российского газа, но таким образом, чтобы роль РФ была приуменьшена, а то и вовсе вычеркнута».

«Это нечистоплотный метод. Нас не удивляет, что Евросоюз действует таким образом. Мы за то, чтобы страны руководствовались своими национальными интересами, а не указаниями бюрократии, которую, кстати, никто не выбирал», — подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее власти Приднестровья отказались от предложенного Евросоюзом механизма помощи в закупках газа, для реализации которого нужно было выполнить ряд условий. Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение разрешить транзит газа с границы с Республикой Молдова в Приднестровский регион на основании контракта, заключенного «Молдовагазом» с европейским трейдером, с предоплатой. Европейский трейдер будет поставлять три миллиона кубометров природного газа в сутки в течение 16 дней начиная с 14 февраля.

Лавров Сергей
энергетика