Лавров примет участие во встрече глав МИД G20 в Йоханнесбурге

В 2025 году республика председательствует в «двадцатке», приняв эстафету у Бразилии. Таким образом, повестку в Группе вновь определяет страна — союзница России по БРИКС. Важно отметить, что мероприятие по линии G20 проводится на Африканском континенте впервые.
Поездка министра в ЮАР состоится практически сразу после знаковых переговоров РФ и США в Эр-Рияде, за которыми следил весь мир. Коллеги Лаврова из стран «Большой двадцатки», вероятно, захотят подробно узнать об итогах российско-американской встречи от одного из главных действующих лиц. У них будет для этого возможность: как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, у главы МИД РФ в Йоханнесбурге запланированы двусторонние контакты.
Одна из главных интриг — не захотят ли теперь другие страны Запада последовать примеру США и запросить встречу с Лавровым на полях заседания. Российская сторона на всех подобных мероприятиях подчеркивала свою готовность к диалогу, если иностранные министры проявляют к этому интерес. Однако на протяжении последних трех лет западные чиновники демонстративно старались не пересекаться с российским министром.
Скандал с США
Весьма непростая ситуация сложилась с другим участником переговоров в Саудовской Аравии — госсекретарем США Марко Рубио. По всей видимости, возможность его повторной встречи с Лавровым в ЮАР исключается: он решил не приезжать в Йоханнесбург. С этим связан разразившийся скандал в двусторонних отношениях Вашингтона и Претории.
Все началось с того, что 7 февраля американский лидер Дональд Трамп подписал указ о прекращении всякой помощи ЮАР. Он обвинил руководство республики в расовой дискриминации белых жителей и угрозе конфискации земли у фермеров. Президент США также подверг южноафриканскую сторону критике за подачу в декабре 2023 года иска в Международный суд ООН с обвинениями в адрес Израиля в совершении геноцида в секторе Газа.
В свою очередь Рубио заявил, что не станет участвовать в заседании Группы двадцати из-за антиамериканской политики ЮАР, а также неудачной, по его мнению, повестки дня встречи, которая основана на принципах солидарности, равенства и устойчивости. Претория попыталась официально обратиться к Вашингтону с намерением обсудить сложившуюся ситуацию и добиться от США объяснений, но до сих пор не получила никакой обратной связи.
Повестка заседания
Выступая на правительственном часе в Госдуме накануне поездки, Лавров отметил, что площадку G20 необходимо использовать в том числе для того, чтобы «приучать западных коллег к взаимоуважительной работе, а не к навязыванию своих односторонних подходов и рецептов». Он обратил внимание, что в «двадцатке» РФ вместе с единомышленниками по БРИКС и другими государствами глобального Юга удается купировать попытки Запада «украинизировать повестку дня, навязать дискриминационные решения в области экономики, финансов, торговли и климата».
Заседание в Йоханнесбурге откроется обращением президента ЮАР Сирила Рамапосы, который задаст общий вектор обсуждению глобальных вызовов и угроз. Страна — хозяйка мероприятия намерена предложить по-настоящему объединяющий список тем для дискуссий. Так, по словам Захаровой, выдвинутые южноафриканцами приоритеты призваны простимулировать экономический рост, сокращение неравенства и дисбалансов, обеспечение справедливого доступа к финансированию стран глобального Юга. «Рамочной основой консультаций станет лозунг, который выдвинула Претория в поддержку солидарности, равенства и устойчивого развития», — добавила она.
Дипломат сообщила, что особое внимание планируется уделить международной обстановке, «деградирующей под влиянием конфронтационной линии неолиберальных западных элит».
Выступление Лаврова
В свою очередь, глава МИД РФ выступит перед участниками встречи с развернутым анализом международной ситуации с акцентом на первопричины «наблюдавшихся и наблюдающихся до сих пор критичных конфликтных событий». По словам официального представителя дипведомства, Лавров обозначит конкретные шаги по преодолению деструктивных явлений.
«Также предполагается в очередной раз призвать к поддержанию открытого характера мировой экономики, отказу от торговых войн, нелегитимных, преступных санкций и других проявлений недобросовестной конкуренции, — отметила Захарова. — Российская сторона подтвердит курс на сохранение центральной роли ООН в мировых делах, и, конечно, вновь будет подчеркнута роль и необходимость соблюдения принципов Устава ООН в их полноте и взаимосвязи».
Она добавила, что в ходе выступления Лавров коснется также проблематики тех объединений, «которые выстраивают честное, продуктивное взаимодействие без диктата, без шантажа: это Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС». «Ну и, конечно, особое внимание будет уделено теме российской инициативы Большого евразийского партнерства», — заключила дипломат.