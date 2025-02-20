Лавров примет участие во встрече глав МИД G20 в Йоханнесбурге

Выступая на правительственном часе в Госдуме накануне поездки, Лавров отметил, что площадку G20 необходимо использовать в том числе для того, чтобы «приучать западных коллег к взаимоуважительной работе, а не к навязыванию своих односторонних подходов и рецептов». Он обратил внимание, что в «двадцатке» РФ вместе с единомышленниками по БРИКС и другими государствами глобального Юга удается купировать попытки Запада «украинизировать повестку дня, навязать дискриминационные решения в области экономики, финансов, торговли и климата».