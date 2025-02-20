Новости СВО. ВС РФ зашли в Сумскую область, котёл под Кураховом дал результаты, Трамп растоптал Зеленского, 20 февраля

Встреча представителей России и США в Эр-Рияде завершилась, но продолжает будоражить мир. Хозяин Белого дома Дональд Трамп рассказал подробности. По его словам, всё прошло прекрасно. Как всегда, он вернулся к теме, что если бы он был раньше у власти, то и боевых действий не было бы. Но что он ещё добавил, так это критику руководства Украины.