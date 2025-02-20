Как украинский боксёр Александр Усик подружился с неонацистами из «Азова» и палачами из СБУ

Помощник Малюка Денис Каравай предпочитает оставаться в тени. О нём нет никаких сведений. Life.ru выяснил, что он родом из Вышгорода. В Сети есть его фото, где он охраняет только что сбежавшую в Киев депутатку Госдумы РФ Марию Максакову** в 2017 году; где он участвует в крестном ходе УПЦ вместе с Петром Порошенко* в 2018 году; где он сопровождает бывшего главу СБУ Василия Грицака в 2019 году. Самый свежий снимок сделан с ним на пресс-конференции Аркадия Бабченко после инсценировки убийства последнего.