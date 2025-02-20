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Швейцарская гвардия репетирует похороны папы Римского

Верующие приходят помолиться за Франциска в больнице Gemelli к западу от Рима.

Источник: Аргументы и факты

Швейцарская гвардия, обеспечивающая безопасность папы Римского Франциска, проводит подготовку к возможной церемонии прощания в случае его кончины, сообщает издание Blick.

Ранее пресс-служба Святого престола сообщила, что состояние понтифика, госпитализированного с легочной инфекцией, остается сложным, а обследования подтвердили развитие двусторонней пневмонии. Однако уже на следующий день было заявлено о стабилизации его самочувствия и незначительном улучшении показателей крови.

Верующие собираются у римской клиники Gemelli, где с пятницы проходит лечение 88-летний Франциск, чтобы помолиться за его здоровье. В это же время Швейцарская гвардия усилила меры готовности, включая введение комендантского часа для своих служащих и проведение репетиций похоронных мероприятий.

Понтифик был доставлен в клинику после завершения официальных встреч в пятницу для прохождения обследования и продолжения лечения бронхита. Все мероприятия с его участием отменены до понедельника.