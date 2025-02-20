Швейцарская гвардия репетирует похороны папы Римского

Верующие собираются у римской клиники Gemelli, где с пятницы проходит лечение 88-летний Франциск, чтобы помолиться за его здоровье. В это же время Швейцарская гвардия усилила меры готовности, включая введение комендантского часа для своих служащих и проведение репетиций похоронных мероприятий.