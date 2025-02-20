Макрон: мир на Украине должен учитывать интересы европейцев

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что мирное соглашение по украинскому вопросу должно учитывать «интересы европейцев», высказывание прозвучало в ходе второго экстренного саммита в столице Франции.
По словам Макрона, речь идёт о позиции французской стороны.
«Позиция Франции и её партнёров ясна и едина. Мы желаем мира на Украине, который будет прочным и долгосрочным. Мы поддерживаем Украину и возьмём на себя все обязанности по обеспечению мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом», — говорится в заявлении, обнародованном в соцсети X*.
При этом Макрон утверждает, что лидеры ЕС «разделяют» цель президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, который намерен «положить конец» конфликту на Украине.
Кроме того, он вновь заявил, что Евросоюз «убеждён» в необходимости увеличения расходов, касающихся обороны европейских государств.
Ранее российский парламентарий Михаил Шеремет выразил мнение, что Макрон запустил процесс развала ЕС.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.