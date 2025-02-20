Евросоюз и Европарламент договорились о поддержке реформ в Молдавии

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Представители совета ЕС и Европарламента достигли предварительного соглашения о поддержке реформ и экономического роста в Молдавии более чем на 1,8 миллиарда евро, говорится в заявлении на сайте совета.
«Переговорщики из председательства совета и Европарламента достигли предварительного соглашения о создании механизма реформ и роста для Республики Молдовы — нового инструмента для поддержки связанных с ЕС реформ и экономического роста в стране… Он будет поддерживать Молдавию в период с 2025 по 2027 год и, как ожидается, предоставит 385 миллионов евро в грантах и 1,5 миллиарда евро в займах», — сказано в документе.
Как отмечается, предварительное соглашение теперь должно быть одобрено представителями государств-членов ЕС в совете и Европарламентом. Затем документ должен быть официально принят обоими учреждениями после правовой и лингвистической доработки, говорится в заявлении.