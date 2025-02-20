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«Эра войны» на Украине закончилась — Белый дом

Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире Fox News заявил, что «эра войны» на Украине подошла к концу. По его словам, администрация Дональда Трампа намерена сосредоточиться на поиске политических решений вместо дальнейшего финансирования конфликта.

Источник: Life.ru

«Эра бесконечной жестокой войны, сопровождающейся смертями и разрушениями по обе стороны и стоящей сотни миллиардов [долларов] и сотни тысяч, если не миллионов, жизней, завершена. Президент Трамп ясно дал понять, что намерен положить конец этой войне и что все стороны должны поддерживать это», — заявил Уолтц.

Напомним, ранее Белый дом предложил Киеву предоставить США право на владение половиной редкоземельных минералов, расположенных в недрах земель Украины. Зеленский изначально согласился на выставленные условия, но позже их отверг. В Вашингтоне подчеркнули, что Трамп не намерен терпеть эту эскалацию риторики бывшего комика.