«Эра войны» на Украине закончилась — Белый дом

«Эра бесконечной жестокой войны, сопровождающейся смертями и разрушениями по обе стороны и стоящей сотни миллиардов [долларов] и сотни тысяч, если не миллионов, жизней, завершена. Президент Трамп ясно дал понять, что намерен положить конец этой войне и что все стороны должны поддерживать это», — заявил Уолтц.
Напомним, ранее Белый дом предложил Киеву предоставить США право на владение половиной редкоземельных минералов, расположенных в недрах земель Украины. Зеленский изначально согласился на выставленные условия, но позже их отверг. В Вашингтоне подчеркнули, что Трамп не намерен терпеть эту эскалацию риторики бывшего комика.