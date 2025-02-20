Макрон назвал условия Европы в контексте урегулирования украинского конфликта

А недавно Эмманюэль Макрон заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным в случае, если это будет полезно для урегулирования украинского конфликта. В Госдуме позже рассказали, возьмёт ли Путин трубку, когда ему позвонит лидер Франции.