Макрон назвал условия Европы в контексте урегулирования украинского конфликта

Глава государства подчеркнул, что европейские политики поддерживают начинания Дональда Трампа в контексте урегулирования конфликта. Однако права Украины при этом должны уважаться, добавил Макрон.
«Мир должен быть прочным и сопровождаться надёжными и заслуживающими доверия гарантиями. Необходимо учитывать интересы безопасности европейцев», — написал президент.
А недавно Эмманюэль Макрон заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным в случае, если это будет полезно для урегулирования украинского конфликта. В Госдуме позже рассказали, возьмёт ли Путин трубку, когда ему позвонит лидер Франции.