Исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан сообщил, что достиг договоренности с французским лидером Эммануэлем Макроном о наращивании военного присутствия Франции на румынской территории в ближайшее время.
Во время неформальной встречи в Париже политики обсудили ситуацию на Украине и угрозы для европейской безопасности. Боложан подчеркнул, что присутствие французского контингента в Румынии, осуществляемое по просьбе Бухареста, останется стабильным.
Он отметил вклад французских военных, а также союзников, включая США, в обеспечение безопасности страны. В ближайший период этот контингент будет усилен.
Кроме того, стороны подтвердили намерение развивать стратегическое партнерство, особенно в экономической сфере и оборонной промышленности. Боложан выразил уверенность, что оборонный сектор может сыграть важную роль в экономическом развитии Румынии в будущем.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Румыния и еще несколько стран Евросоюза поговаривают о территориальных претензиях к Украине.