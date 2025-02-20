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Боложан договорился с Макроном об усилении военного присутствия Франции

Речь также шла о продолжении стратегического сотрудничества между государствами.

Источник: Аргументы и факты

Исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан сообщил, что достиг договоренности с французским лидером Эммануэлем Макроном о наращивании военного присутствия Франции на румынской территории в ближайшее время.

Во время неформальной встречи в Париже политики обсудили ситуацию на Украине и угрозы для европейской безопасности. Боложан подчеркнул, что присутствие французского контингента в Румынии, осуществляемое по просьбе Бухареста, останется стабильным.

Он отметил вклад французских военных, а также союзников, включая США, в обеспечение безопасности страны. В ближайший период этот контингент будет усилен.

Кроме того, стороны подтвердили намерение развивать стратегическое партнерство, особенно в экономической сфере и оборонной промышленности. Боложан выразил уверенность, что оборонный сектор может сыграть важную роль в экономическом развитии Румынии в будущем.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Румыния и еще несколько стран Евросоюза поговаривают о территориальных претензиях к Украине.