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Рудской: за 2024 год были убиты или ранены 590 тысяч украинских военных

Общий показатель с начала проведения спецоперации превысил миллион.

Источник: Аргументы и факты

Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской сообщил, что в 2024 году потери среди украинских военных, включая убитых и раненых, составили 590 тысяч человек.

Такое заявление он сделал в интервью изданию «Красная звезда».

По его словам, общий показатель с начала проведения спецоперации превысил миллион.

Ранее стало известно, что в течение суток украинские войска потеряли не менее взвода в ходе попыток возвращения утраченных позиций в окрестностях села Богуславка Харьковской области.