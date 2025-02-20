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Стармер утешил Зеленского после выволочки от Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал нежелание Владимира Зеленского проводить выборы на Украине. Лидер лейбористов поддержал позицию главы киевского режима после критики бывшего актёра со стороны президента США Дональда Трампа.

Источник: Life.ru

В канцелярии Стармера сообщили, что 19 февраля глава кабмина созвонился с Зеленским и заявил об одобрении выбранного им курса. На Даунинг-стрит также подчеркнули, что отказ от электорального процесса вполне разумен в нынешних условиях.

«[Стармер] заявил, что откладывать проведение выборов на время войны совершенно разумно, и Соединённое Королевство поступало так в годы Второй мировой войны», — говорится в сообщении.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский пользуется низким уровнем доверия со стороны граждан Украины. В ответ экс-комик опроверг слова американского лидера и сообщил о якобы высоком рейтинге. Президент США следом назвал Зеленского диктатором.