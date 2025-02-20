Сенатор Круз: Зеленский вредит себе, атакуя Трампа через европейские СМИ

Круз отметил, что Зеленский, активно критикуя Трампа, не учитывает, что это может негативно сказаться на его собственных целях. По его мнению, подобные действия не способствуют улучшению отношений с американским руководством и могут усугубить ситуацию. Он выразил уверенность, что Зеленский должен переосмыслить свой подход к взаимодействию с западными партнерами.