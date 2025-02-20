Владимир Зеленский наносит вред собственным интересам, обращаясь к европейским СМИ с критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава комитета по торговле Сената США Тед Круз в интервью телеканалу Fox News.
Он подчеркнул, что такая стратегия не приносит пользы и может привести к обратному эффекту, чем тот, которого пытается добиться украинский лидер.
Круз отметил, что Зеленский, активно критикуя Трампа, не учитывает, что это может негативно сказаться на его собственных целях. По его мнению, подобные действия не способствуют улучшению отношений с американским руководством и могут усугубить ситуацию. Он выразил уверенность, что Зеленский должен переосмыслить свой подход к взаимодействию с западными партнерами.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает Владимира Зеленского «диктатором без выборов». Он подчеркнул, что лидер киевского режима хочет продолжать конфликт с РФ ради финансовой выгоды.