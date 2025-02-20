Рудской: в Курской области освободили около 64% занятой ВСУ территории

За шесть с половиной месяцев противник потерял более 62 тысяч военнослужащих элитных частей, а также около 5,6 тысячи единиц вооружения и техники. На фоне этих событий, добавил Рудской, на Западе начали признавать, что ставка Киева на эту операцию оказалась стратегической ошибкой.