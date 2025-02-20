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Трам заявил о срыве сделки с Киевом по редкоземельным металлам

ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил киевские власти в срыве соглашения, гарантирующего доступ к редкоземельным металлам в обмен на американскую финансовую и военную помощь.

Источник: Reuters

«У нас была сделка по редкоземельным металлам, но они ее сорвали два дня назад», — сказал Трамп во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом.

Он заявил, что «не очень успешный юморист Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна». Президент США подчеркнул, что Европа получает компенсацию, а Штаты просто давали Украине деньги.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнём». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Трамп Дональд