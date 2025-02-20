Вице-мэр Красноярска из Москвы увольняется спустя 2,5 месяца работы

Об этом сообщают депутат Горсовета Семен Сендерский, а также ряд СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на информированные источники в администрации.
Напомним, Алексей Тихомиров прибыл из Москвы, где возглавлял департамент разрешительной деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
В начале декабря 2024 года его назначили на должность первого заместителя главы Красноярска, курирующего градостроительную политику. В мэрии тогда заявили, что «усиление федеральными кадрами направлено на реализацию государственных стратегических задач, связанных с повышением качества городской среды». Алексей Тихомиров должен был взаимодействовать с застройщиками при внедрении единых правил строительства, также в зону его ответственности входили вопросы реализации нацпроектов и возведения объектов в рамках подготовки к 400-летию Красноярска.
По данным некоторых СМИ, Тихомиров уходит из администрации Красноярска по собственному желанию «в связи с семейными обстоятельствами».
Как отметил Семен Сендерский, заявление об увольнении чиновника взволновало депутатский корпус: «2,5 месяца хватило человеку из Москвы с большим опытом градостроительной работы поработать на должности вице-мэра Красноярска. Недавняя встреча Алексея Петровича с инициативной группой жителей “Южного берега” по поводу недопущения отсыпки части русла Енисея прошла весьма конструктивно. Он набросал ряд действий, которые необходимо выполнить. Сегодняшнее заявление о его уходе, конечно, всех нас взволновало. И это вновь указывает на сложнейшую ситуацию в руководящем составе администрации города».