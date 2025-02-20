Вице-мэр Красноярска из Москвы увольняется спустя 2,5 месяца работы

В начале декабря 2024 года его назначили на должность первого заместителя главы Красноярска, курирующего градостроительную политику. В мэрии тогда заявили, что «усиление федеральными кадрами направлено на реализацию государственных стратегических задач, связанных с повышением качества городской среды». Алексей Тихомиров должен был взаимодействовать с застройщиками при внедрении единых правил строительства, также в зону его ответственности входили вопросы реализации нацпроектов и возведения объектов в рамках подготовки к 400-летию Красноярска.