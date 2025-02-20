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Трамп выразил надежду на продвижение в вопросах ядерного разоружения с РФ и КНДР

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены продолжить сотрудничество с властями РФ и КНДР по вопросам ядерного разоружения. Международное сообщество не должно допустить применения ядерного оружия, нельзя позволять расширяться клубу ядерных держав, добавил он.

Источник: AP 2024

Дональд Трамп отметил, что сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным по вопросу сокращения ядерных боезарядов до пандемии коронавируса было «очень успешным». «Думаю, мы продвинемся», — сказал президент США во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в конце января Дональд Трамп заявил, что хотел бы продолжить сокращение ядерных арсеналов. По его словам, Владимир Путин поддержал его идею. Он добавил, что у него «состоялся хороший разговор с Китаем, они могли бы быть вовлечены».

Трамп Дональд
Путин Владимир