Трамп выразил надежду на продвижение в вопросах ядерного разоружения с РФ и КНДР

Дональд Трамп отметил, что сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным по вопросу сокращения ядерных боезарядов до пандемии коронавируса было «очень успешным». «Думаю, мы продвинемся», — сказал президент США во время выступления на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом.
Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в конце января Дональд Трамп заявил, что хотел бы продолжить сокращение ядерных арсеналов. По его словам, Владимир Путин поддержал его идею. Он добавил, что у него «состоялся хороший разговор с Китаем, они могли бы быть вовлечены».