Трамп выразил надежду на продвижение в вопросах ядерного разоружения с РФ и КНДР

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в конце января Дональд Трамп заявил, что хотел бы продолжить сокращение ядерных арсеналов. По его словам, Владимир Путин поддержал его идею. Он добавил, что у него «состоялся хороший разговор с Китаем, они могли бы быть вовлечены».