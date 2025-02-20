Трамп: Киев сорвал сделку по редкоземельным металлам

В ходе своего выступления на инвестиционном саммите в Майами, транслировавшемся Белым домом, Трамп отметил, что сделка была нарушена всего за два дня до его заявления. Он подчеркнул, что это соглашение было важным элементом в контексте американской финансовой и военной помощи Украине.