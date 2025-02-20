Президент США Дональд Трамп выразил недовольство по поводу действий украинских властей, которые, по его словам, привели к срыву соглашения о доступе к редкоземельным металлам.
В ходе своего выступления на инвестиционном саммите в Майами, транслировавшемся Белым домом, Трамп отметил, что сделка была нарушена всего за два дня до его заявления. Он подчеркнул, что это соглашение было важным элементом в контексте американской финансовой и военной помощи Украине.
Трамп также раскритиковал Владимира Зеленского, назвав его «не очень успешным юмористом», который убедил США выделить 350 миллиардов долларов на конфликт, который, по его мнению, невозможно было выиграть.
Он акцентировал внимание на том, что в то время как Европа получает компенсацию за свои усилия, Соединенные Штаты просто предоставляют Украине финансовую помощь без каких-либо ощутимых результатов.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что считает Владимира Зеленского «диктатором без выборов». Он подчеркнул, что лидер киевского режима хочет продолжать конфликт с РФ ради финансовой выгоды.