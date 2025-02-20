Сийярто обсудил с главой Минфина США возможность отмены санкций против России

Во второй половине ноября 2024 года США ввели санкции против Газпромбанка, через который осуществлялись расчеты между Венгрией и Россией за поставки нефти, газа, а также за строительство второй очереди АЭС в Пакше. Москве и Будапешту пришлось искать альтернативные способы оплаты. Сийярто заявил тогда, что Венгрия рассматривает санкции США против Газпромбанка не просто как недружественный шаг, а как «политическую месть» со стороны администрации Байдена в отношении некоторых стран Центральной и Восточной Европы.