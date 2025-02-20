Сийярто обсудил с главой Минфина США возможность отмены санкций против России

«Конечно, мы подняли вопрос о санкционных мерах, которые были приняты администрацией [президента США Джо] Байдена и наносят ущерб энергетической безопасности Венгрии», — отметил Сийярто в интервью телекомпании М1, рассказывая об итогах встречи с Бессентом.
«Для нас ясно, что будущее санкционной политики тесно связано с тем, как быстро и каким образом закончится война на Украине. Чем быстрее война на Украине будет прекращена, тем быстрее международная политическая жизнь вернется в нормальное русло и тем быстрее мы сможем избавиться от различных санкций», — заявил глава МИД.
«Очевидно, что нельзя считать нормальным такой порядок вещей, когда международная политика в основном сводится к санкциям. Так что, возможно, мы сможем оставить режимы санкций в прошлом», — подчеркнул Сийярто.
О санкциях США.
Санкции США в энергетической области, введенные в последние месяцы пребывания у власти администрацией Байдена, нанесли серьезный ущерб Венгрии, которая по-прежнему получает основную часть нефти и газа из России и ведет строительство АЭС «Пакш-2» по проекту Росатома.
Во второй половине ноября 2024 года США ввели санкции против Газпромбанка, через который осуществлялись расчеты между Венгрией и Россией за поставки нефти, газа, а также за строительство второй очереди АЭС в Пакше. Москве и Будапешту пришлось искать альтернативные способы оплаты. Сийярто заявил тогда, что Венгрия рассматривает санкции США против Газпромбанка не просто как недружественный шаг, а как «политическую месть» со стороны администрации Байдена в отношении некоторых стран Центральной и Восточной Европы.
10 января администрация Байдена объявила о масштабном пакете санкций в отношении российского нефтегазового сектора. Санкции были введены против компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», «Газпром СПГ Портовая» и «Криогаз-Высоцк» компании «Новатэк». Под санкции попали также 183 танкера, трейдеры, нефтесервисные фирмы, главы нескольких нефтяных компаний, представители руководства Минэнерго России и Росатома, включая генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева.