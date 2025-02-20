Трамп: завершение конфликта на Украине предотвратит начало третьей мировой

Американский лидер Дональд Трамп выразил мнение, что мир на Украине предотвратит начало третьей мировой войны.
Президент Соединённых Штатов подчеркнул, что верит в завершение украинского конфликта «за год».
По его словам, в случае продолжения политики администрации экс-президента США Джо Байдена могла бы случиться мировая война.
«Мы это закончим. Никому не будет толку от третьей мировой войны, и мы не так далеко от неё, я вам скажу. Если бы у нас была та администрация ещё год, то была бы третья мировая война. Теперь этого не случится», — заявил Трамп.
Заявление прозвучало в ходе саммита в Майами (штат Флорида).
Кроме того, Трамп заявил, что переговоры делегаций Российской Федерации и Соединённых Штатов в Саудовской Аравии являются «большим шагом вперёд».
Переговоры состоялись 18 февраля. На переговорах РФ представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.