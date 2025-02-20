Маск обвинил Зеленского в убийстве журналиста Лиры

Гонсало Лира был задержан в Харькове в мае 2023 года и обвинен в поддержке российской спецоперации. В октябре того же года он заболел двусторонней пневмонией, однако, по словам его отца, администрация тюрьмы не только проигнорировала его состояние, но и пыталась скрыть информацию о болезни от семьи и адвокатов. В январе 2024 года Госдепартамент США подтвердил информацию о смерти Лиры в заключении.