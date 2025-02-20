Маск обвинил Зеленского в убийстве журналиста Лиры

Американский бизнесмен Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), обвинил президента Украины Владимира Зеленского в убийстве американского журналиста и блогера Гонсало Лиры.
В своем посте на платформе X* он заявил, что «Зеленский убил американского журналиста», комментируя информацию о том, что Лира, который критически относился к украинскому руководству, был убит на территории Украины.
Гонсало Лира был задержан в Харькове в мае 2023 года и обвинен в поддержке российской спецоперации. В октябре того же года он заболел двусторонней пневмонией, однако, по словам его отца, администрация тюрьмы не только проигнорировала его состояние, но и пыталась скрыть информацию о болезни от семьи и адвокатов. В январе 2024 года Госдепартамент США подтвердил информацию о смерти Лиры в заключении.
Ранее Маск заявил, что Зеленскому не следует бояться провести выборы на Украине, если уровень его поддержки и правда составляет 57%.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.