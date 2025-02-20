Трамп: Ещё один год правления Байдена мог спровоцировать третью мировую

Выступая на инвестиционном форуме в Майами, политик подчеркнул, что никто не заинтересован в столь глобальном конфликте. По его мнению, предыдущая администрация двигалась в опасном направлении.
«Нет никакой выгоды ни для кого в третьей мировой войне, а вы не так уж далеки от неё. Я скажу вам прямо сейчас, вы не так уж далеки. Если бы у нас была та администрация [Джо Байдена] ещё год, вы оказались бы в третьей мировой войне. Но сейчас этого не произойдёт», — заявил Трамп на мероприятии.
А недавно Трамп обвинил Байдена в легкомысленной раздаче американских денег. По мнению президента, его предшественник легко выписывал Киеву денежную помощь, но не требовал соразмерных вкладов от Евросоюза.