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Трамп: Ещё один год правления Байдена мог спровоцировать третью мировую

Мир мог погрузиться в третью мировую войну, если бы Джозеф Байден задержался в Белом доме ещё на один год. Об этом заявил действующий американский лидер Дональд Трамп.

Источник: Life.ru

Выступая на инвестиционном форуме в Майами, политик подчеркнул, что никто не заинтересован в столь глобальном конфликте. По его мнению, предыдущая администрация двигалась в опасном направлении.

«Нет никакой выгоды ни для кого в третьей мировой войне, а вы не так уж далеки от неё. Я скажу вам прямо сейчас, вы не так уж далеки. Если бы у нас была та администрация [Джо Байдена] ещё год, вы оказались бы в третьей мировой войне. Но сейчас этого не произойдёт», — заявил Трамп на мероприятии.

А недавно Трамп обвинил Байдена в легкомысленной раздаче американских денег. По мнению президента, его предшественник легко выписывал Киеву денежную помощь, но не требовал соразмерных вкладов от Евросоюза.