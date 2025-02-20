Трамп: Ещё один год правления Байдена мог спровоцировать третью мировую

«Нет никакой выгоды ни для кого в третьей мировой войне, а вы не так уж далеки от неё. Я скажу вам прямо сейчас, вы не так уж далеки. Если бы у нас была та администрация [Джо Байдена] ещё год, вы оказались бы в третьей мировой войне. Но сейчас этого не произойдёт», — заявил Трамп на мероприятии.