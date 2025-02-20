Трамп: сотрудничество с Путиным по ядерному разоружению было успешным

Экс-президент выразил надежду на сокращение числа ядерных государств до трех-четырех, подчеркнув, что мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы не допустить ядерного конфликта, последствия которого будут во много раз разрушительнее Хиросимы и Нагасаки.