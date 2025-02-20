Трамп: сотрудничество с Путиным по ядерному разоружению было успешным

Американский лидер Дональд Трамп напомнил о результативном взаимодействии с президентом России Владимиром Путиным в вопросе денуклеаризации, подчеркнув, что этот опыт дает основания рассчитывать на дальнейший прогресс.
Выступая на инвестиционном саммите в Майами, трансляцию которого вел Белый дом, Трамп отметил, что переговоры по снижению ядерного потенциала велись серьезно, однако их развитие было прервано пандемией коронавируса.
По его словам, аналогичные обсуждения проходили и с Китаем, в том числе с председателем Си Цзиньпином.
Экс-президент выразил надежду на сокращение числа ядерных государств до трех-четырех, подчеркнув, что мировое сообщество должно сделать все возможное, чтобы не допустить ядерного конфликта, последствия которого будут во много раз разрушительнее Хиросимы и Нагасаки.
Ранее Пхеньян назвал план Соединённых Штатов о «денуклеаризации» апогеем глупости.