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Шеремет призвал Трампа расследовать разворовывание денег США на Украине

Кроме того, депутат призвал Трампа арестовать зарубежные счета Зеленского.

Российский парламентарий Михаил Шеремет выразил мнение, что американскому лидеру Дональду Трампу следует инициировать расследование о разворовывании траншей Соединённых Штатов на Украине.

Кроме того, депутат призвал Трампа арестовать зарубежные счета Зеленского.

«Трампу не стоит сокрушаться о безвозвратных финансовых потерях из-за Зеленского. Есть все основания проверить его счета в зарубежных банках. Алгоритм простой: инициировать расследование, а счета заморозить и арестовать», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Шеремет добавил, что в результате президент США получит возможность вернуть в казну государства «все миллиарды».

Кроме того, депутат заявил, что бывший американский лидер Джо Байден и его родственники являются «кровавыми подельниками» Зеленского.

Это выдающиеся кровавые мошенники XXI века в лице Зеленского и его подельников из США, хорошо заработавших на жизнях простых украинцев, россиян и обманутых американских налогоплательщиках", — заявил он.

Ранее сообщалось, что Шеремет призвал возбудить дело против американского сенатора Роджера Уикера из-за слов о президенте Российской Федерации Владимире Путине.

Трамп Дональд