Шеремет призвал Трампа расследовать разворовывание денег США на Украине

«Трампу не стоит сокрушаться о безвозвратных финансовых потерях из-за Зеленского. Есть все основания проверить его счета в зарубежных банках. Алгоритм простой: инициировать расследование, а счета заморозить и арестовать», — сказал он в беседе с РИА Новости.