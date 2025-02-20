Трамп: Зеленский не приложил усилий к урегулированию конфликта на Украине

Трамп заверил, что стремится к урегулированию конфликта. По его словам, предыдущий президент США Джо Байден «никогда не пытался» добиться прекращения конфликта, «Европа не смогла обеспечить мир, а Зеленский, возможно, хочет, чтобы продолжали поступать легкие деньги». «Я не знаю, в чем проблема, но он не смог», — добавил Трамп, говоря о том, что Зеленский не приложил достаточных усилий к урегулированию.