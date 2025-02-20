Трамп: Зеленский не приложил усилий к урегулированию конфликта на Украине

Американский лидер подчеркнул, что Зеленский «проделал ужасную работу». «Он работал в течение трех лет. Не было даже встреч или телефонных звонков с целью прекращения этой войны. Это ужасно», — сказал Трамп в среду, выступая на инвестиционном форуме в Майами (штат Флорида).
Трамп заверил, что стремится к урегулированию конфликта. По его словам, предыдущий президент США Джо Байден «никогда не пытался» добиться прекращения конфликта, «Европа не смогла обеспечить мир, а Зеленский, возможно, хочет, чтобы продолжали поступать легкие деньги». «Я не знаю, в чем проблема, но он не смог», — добавил Трамп, говоря о том, что Зеленский не приложил достаточных усилий к урегулированию.
«Он [Зеленский] очень огорчен, что его не пригласили. Он бы мог приехать, если бы хотел», — подчеркнул американский лидер, говоря о состоявшихся в Эр-Рияде 18 февраля переговорах делегаций России и США. Вместе с тем Трамп констатировал, что Зеленского «не пригласили в Саудовскую Аравию».
Президент США во вторник заявил, что рейтинг одобрения Зеленского упал до 4% и Украине необходимо провести выборы, если Киев хочет получить место за столом переговоров об урегулировании. В ответ на это Зеленский сказал, что Трамп стал жертвой российской дезинформации. Вечером в среду Трамп назвал Зеленского диктатором за отказ от выборов, вновь указав на его крайне низкие рейтинги.
Президент РФ Владимир Путин указывал на нелегитимность Зеленского, называющего себя главой государства. Украинская конституция не предусматривает переноса президентских выборов во время военного положения (под этим предлогом Киев отказался от проведения голосования), таким образом, полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года.