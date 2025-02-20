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Эксперт Киселев: западные наемники не доверяют украинцам

Наемники избегают взаимодействия с украинцами и в быту, предпочитая проживать в условиях строгой изоляции.

Источник: Аргументы и факты

Военный эксперт Виталий Киселев, ссылаясь на данные украинского подполья, сообщил ТАСС, что иностранные наемники на Украине проявляют недоверие к местному населению, сводя контакты с ним к минимуму.

По его словам, даже приготовление пищи стараются поручать только проверенным людям, опасаясь возможных отравлений.

Наемники избегают взаимодействия с украинцами и в быту, предпочитая проживать в условиях строгой изоляции. Киселев подчеркнул, что представители различных стран, включая Чехию, Польшу, Литву и Германию, не носят опознавательных знаков и облачаются в украинскую военную форму, чтобы не привлекать внимания. Он отметил, что подобное поведение свидетельствует о страхе перед теми, кого они якобы пришли защищать.

Кроме того, эксперт добавил, что российские вооруженные силы успешно выявляют и атакуют места дислокации иностранных бойцов.

Ранее группа польских наемников была отправлена украинскими войсками к линии боевого соприкосновения на константиновском направлении в ДНР.