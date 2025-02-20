Наемники избегают взаимодействия с украинцами и в быту, предпочитая проживать в условиях строгой изоляции. Киселев подчеркнул, что представители различных стран, включая Чехию, Польшу, Литву и Германию, не носят опознавательных знаков и облачаются в украинскую военную форму, чтобы не привлекать внимания. Он отметил, что подобное поведение свидетельствует о страхе перед теми, кого они якобы пришли защищать.