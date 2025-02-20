Сийярто обсудил с главой Минфина США возможность отмены санкций против РФ

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто обсудил с министром финансов Соединённых Штатов Скоттом Бессентом возможность отмены ряда ограничительных мер в отношении Российской Федерации в сфере энергетики.
Сийярто подчеркнул, что Бессент согласился с тем, что чем быстрее будет завершён конфликт на Украине, тем быстрее будут отменены санкции.
«Для нас ясно, что будущее санкционной политики тесно связано с тем, как быстро и каким образом закончится конфликт на Украине. Чем быстрее конфликт на Украине будет прекращён, тем быстрее международная политическая жизнь вернётся в нормальное русло и тем быстрее мы сможем избавиться от различных санкций», — сказал он в интервью М1, комментируя итоги встречи.
Сийярто встретился с министром финансов США в Вашингтоне.
В беседе с телеканалом премьер-министр Венгрии уточнил, что был поднят вопрос о санкциях, которые были введены администрацией бывшего американского лидера Джо Байдена и наносят ущерб энергетической безопасности Будапешта.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия доказала правоту, не разрывая дипломатических каналов с РФ.