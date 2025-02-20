Bloomberg: Европа продемонстрировала политическую несамостоятельность

Европейские государства показали свою полную политическую несамостоятельность, пишет Bloomberg.
В материале уточняется, что об этом свидетельствуют действия, а также заявления официальных представителей Соединённых Штатов, которые демонстрируют новое отношение американской стороны к ЕС.
В частности, администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа «воспользовалась» конференцией в Мюнхене, выразить отсутствие уважения к «союзникам».
Кроме того, такое же отношение Вашингтона к Европе показывают переговоры США и РФ в Эр-Рияде.
«Европа, со своей стороны, показала, что она неспособна к самостоятельным действиям в мире, где правят Вашингтон, Москва и Пекин», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что команда Трампа «объявила войну» премьер-министру Британии Киру Стармеру.