В Пермь прибыл заместитель директора ФСИН России Александр Розин

По итогам первого дня рабочего визит Александр Розин отметил положительные моменты в работе пенитенциарных учреждений Прикамья, указал на недоработки, которые необходимо устранить в ближайшие сроки. Сегодня его ждет участие в коллегии по подведению итогов работы ведомства за 2024 год.