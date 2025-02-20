В Пермь прибыл заместитель директора ФСИН России Александр Розин

В Пермь с рабочим визитом прибыл заместитель директора ФСИН России, генерал-лейтенант Александр Розин. Совместно с начальником главной инспекции УИС Александром Зубовым и начальником ГУФСИН Прикамья Леонидом Мустайкиным он посетил несколько колоний на территории региона.
В ИК-29 и ИК-40 он осмотрел служебные помещения и запираемые помещения, общежития отрядов, промзоны и цеха, учебные классы учреждений, а также пообщался с личным составом.
При посещении камер Александр Розин проверил условия содержания и организацию питания осужденных. Особое внимание он уделил медицинскому обеспечению и соблюдению их прав.
В исправительном центре при ИК-32 замдиректора федерального ведомства осмотрел спальные помещения, комнату приготовления и приема пищи. Его заинтересовали коммунально-бытовые условия, созданные для проживания осужденных к принудительным работам.
В Перми прошло знакомство с торговым залом ГУФСИН России по Пермскому краю, где представлена продукция исправительных учреждений региона.
По итогам первого дня рабочего визит Александр Розин отметил положительные моменты в работе пенитенциарных учреждений Прикамья, указал на недоработки, которые необходимо устранить в ближайшие сроки. Сегодня его ждет участие в коллегии по подведению итогов работы ведомства за 2024 год.